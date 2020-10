Ruba gioielli in un'abitazione di Riccione, subito preso: denunciato 18enne

Cronaca

Riccione

| 13:00 - 11 Ottobre 2020

Un furto di gioielli è stato sventato dai Carabinieri di Riccione, durante i controlli operati nelle ultime ore. Il responsabile è un giovanissimo nato a Urbino e residente a Sassocorvaro, di 18 anni: è stato rintracciato, poco dopo il colpo portato a termine in un'abitazione, in viale Saluzzo a Riccione. Con sé aveva ancora la refurtiva, del valore di circa 200 euro, che è stata restituita al proprietario. Il giovane è stato denunciato, stessa sorte per due ventenni rumene, fermate a bordo della loro automobile: avevano da poco svaligiato gli scaffali di un supermercato di Misano Adriatico. La spesa non pagata aveva un valore di 250 euro. Non sono stati gli unici furti scoperti dai Carabinieri, con la denuncia dei responsabili: un 43enne residente nel bresciano e un 37enne albanese, residente a Verona, sono stati fermati dopo aver rubato attrezzi da lavoro in una carrozzeria di Riccione. Erano stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza.