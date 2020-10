Calcio D: Marignanese Cattolica, sfida alla big Fiorenzuola: finisce 0-0

Sport

17:01 - 11 Ottobre 2020

Marignanese Cattolica - Fiorenzuola 0-0



MARIGNANESE (3-5-2): Piai - Bajic, Nodari (47' st. Saporti), Larosa - Moricoli (1' st. Ferri), Gaiola, Manuzzi, Zanni (1' st. Pastorelli), Garavini - Rizzitelli (18' st. Goh), Sow.

In panchina: Cocco, Sartori, Pierantozzi,Terenzi, Rea. All. Lilli.



FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola - Hathaway, Colantonio, Cavalli, Guglieri - Perseu (15'st. Esposito), Zaccariello, Stronati (41' st. Carrara) - Tognoni, Oneto (29' st. Arrondini), Bruschi (18' st. Vita)

In panchina: Ghezzi, Midolo, Salvaterra, Romeo, Saia. All. Tabbiani.

ARBITRO: Giampietro di Pescara

NOTE: giornata piovosa nella prima parte del primo tempo, stadio chiuso al pubblico. Angoli: 2-6. Ammoniti: Esposito. Recupero: 5' st.



CRONACA

Nel Cattolica SGM sono assenti Palazzi, Pierantozzi, Rea oltre a Gioia. A far coppia con Rizzitelli in attacco c'è Sow al posto di Sartori. Nel Fiorenzuola in panchina il nuovo acquisto Midolo, difensore, e il nuovo tesserato Esposito. Assenti per infortunio il difensore Ferri e il centrocampista Moroni. Le due squadre hanno rispettivamente zero punti e tre punti (sconfitta a Prato e successo sulla Pro Livorno). Il Fiorenzuola, lo scorso anno secondo al momento dello stop alle spalle del Mantova, è una delle big del girone.

Al 3' Fiorenzuola in attacco: tiro insidioso di Bruschi, si spegne a lato.

Al 10' Fiorenzuola vicino al gol: Zaccareiello serve in rpofondità Tognoni sul filo del fuorigioco, l'esterno si accentra ed entra in area stringendo sul primo palo, il tiro è resointo dal portiere Piaj in angolo.

Al 12' ancora Fiorenzuola pericoloso: il bolide di Zaccariello da fuori e ancora Piaj si salva in tuffo in angolo alla sua destra.

Il Fiorenzuola col passare dei minuti prende in mano l'iniziativa cercando di alzare il baricentro del gioco, ma il Cattolica SGM resta ordinato in campo.

Al 17' Cattolica SGM in attacco, tiro di Zanni alto sulla traversa dopo azione insistita.

Al 23' Fiorenzuola vicino al gol: Stronati serve Oneto in profondità sorprendendo la difesa di casa, l'attaccante spreca l'occasione tirando piano: Piaj si distende in tuffo e sventa la minaccia in angolo.

Al 25' Tognoni tira alto sulla traversa defilato sulla destra.

Al 30' Cattolica SGM pericoloso: tiro di Rizzitelli in area, sulla sinistra, resoinge il portiere Battaiola.

Al 33' Tiro di Sow, il portiere respinge, nel contrasto Colantonio-Rizzitelli la palla schizza via. Cattolica SGM in partita e vivo.

Al 43' Sow anticipa di testa su punizione da metà campo di Nodar il portiere, che poi in ritardo piomba sull'attaccante facendolo cadere a terra. Il fischietto non accorda il rigore alla squadra di Lilli tra le proteste dei giallorossi.

La frazione finisce sullo 0-0 con l'infortunio di Zanni. Il Fiorenzuola ha avuto le opportunità migliori per andare in vantaggio, ma il Cattolica SGM ha tenuto testa bene al più quotato avversario. Il cielo si rasserena



SECONDO TEMPO



Nel Cattolica SGM entrano Ferri e Pastorelli per Zanni e Moricoli.

Al 10' Cattolica SGM vicino al gol: in mischia dopo una azione prolungata, Sow colpisce di testa e la palla colpisce in pieno la traversa!!!

Al 15' nel Fiorenzuola entra Esposito per Perseu.

Al 18' Esposito tira alle stelle su angolo di Bruschi. Entrano Goh per il Cattolica SGM e Vita per il Fiorenzuola.

Al 21' cross dalla sinistra di Pastorelli, Goh salta di testa più in alto di tutti ma la palla è a lato.

Al 26' Galoppata di Goh contrastato dal un difensore spalla a spalla, l'attaccante entra in area e spara il tiro e il portiere respinge di piede !!!

Al 28' Cattolica SGM vicino al gol. Gaiola serve Sow il cui tiro angolato viene deviato in tuffo dal portiere alla sua destra!!!

Al 33' tiro di Garavini, respinto dsal portiere di pugno: nuova minaccia del Cattolica SGM nel ribaltamento di fronte.

Al 35' Garavini su un rilancio di Bajic fila via sulla sinistra ed in area spara un bolide parato dal portiere!!! E' un Cattolica SGM più pimpante fisicamente dell'avversario che soffre la velcoità giallorossa sulle ripartenze.

Al 40' CATTOLICA SGM spreca l'ccasione più limpida della partita: Garavini serve in profondità Goh cha pochi metri dal portiere non è freddo per battere Battaiola che respinge in fallo laterale!!!

Al 44' Fiorenzuola vicino al gol. Angolo di Perseu, girata di testa di Arrondini che non sorprende Piai!!!

La partita si chiude sullo 0-0. Il Cattolica SGM largamente rimaneggiato - e che a fine primo tempo ha perso anche Zanni per infortunio - muove la classifica lasciando l'ultimo posto a Corticella e Sammaurese ancora al palo e deve battersi il petto per le occasioni sciupate nel secondo tempo in cui è stato più brillante mentre nella prima frazione è stato il Fiorenzuola ad essere più incisivo.