Rimini

| 11:56 - 11 Ottobre 2020

Il gioco pericoloso.

Un gioco al parco che potrebbe risultare pericoloso per i bambini: a segnalarlo alla nostra redazione è un nostro lettore. Si trova al parco giochi ubicato nei pressi della Coop, al quartiere Celle di Rimini. Il gioco, come si vede nella foto, ha da tempo un poggia mani rotto. Con questa sollecitazione il nostro lettore si augura che chi di dovere intervenga quanto prima per risolvere la situazione.