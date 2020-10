Rimini: tenta la rapina, la farmacista urla e lo mette in fuga

Cronaca

Rimini

| 11:38 - 11 Ottobre 2020

La farmacia in cui ha tentato il colpo il bandito.

La farmacista l'ha coperto di ingiurie con una veemenza da mettere in fuga il rapinatore. È successo sabato mattina intorno alle 10.30 in piazza Tre Martiri, a Rimini. L’uomo è entrato armato di coltello con mascherina, occhiali e cappellino ed è fuggito alle urla della dottoressa alla cassa. Se ne è andato tra la folla del mercato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Rimini. Alla fine di agosto, sempre a Rimini, una rapina col coltello era andata a segno alla farmacia comunale n.5 di via Flaminia. In quel caso l’uomo si era fatto consegnare circa 400 euro prima di scappare a piedi.