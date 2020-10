Nasce ‘Musica di Seta’ a cura della cantautrice, chitarrista e compositrice riminese Chiara Raggi

Attualità

Rimini

| 09:41 - 11 Ottobre 2020

Chiara Raggi.

Nasce Musica di Seta: tre parole che racchiudono altrettanti mondi che prenderanno forma attraverso un’etichetta discografica, un magazine online e l’organizzazione di eventi ad hoc.

Musica di Seta nasce dall’esperienza ventennale della cantautrice, chitarrista e compositrice riminese Chiara Raggi, sulle ceneri ancora calde di una pandemia.

Musica di Seta nasce con l’obiettivo di creare un luogo in cui le cantautrici possano trovare un approccio lavorativo etico e rispettoso della musica e della persona. Una casa in cui crescere e costruire il proprio futuro. Una vera e propria community interamente dedicata alla musica d’autrice.



“È nell’incontro con l’altro, nella condivisione degli intenti, nel circondarsi di bellezza che si cresce e si migliora – scrive Chiara Raggi nel suo editoriale, on line –. Musica di Seta nasce con questi valori: non solo un’etichetta discografica, non solo un magazine on line e organizzazione e gestione di eventi ma una casa che costruisco per me e per le cantautrici che sono alla ricerca di un approccio lavorativo che anteponga l’etica nei rapporti professionali e umani, di un’idea di progettualità che duri nel tempo”.



L’etichetta si dedicherà alla produzione, commercializzazione e promozione di album scritti e cantati da cantautrici, nel segno della costante ricerca di estro e originalità.

La prima uscita discografica sarà il nuovo album della stessa Raggi, La natura e la pazienza, che vedrà la luce il 10 dicembre 2020, per poi proseguire nel 2021 con due album di altre cantautrici.



Il Magazine online vuole la musica d’autrice attraverso approfondimenti, rubriche, playlist e servizi dedicati. Sarà un luogo dove si fa musica, si parla di musica e musiciste, si condividono contenuti, eventi, interviste, album, recensioni di libri e tutto ciò che appartiene a questo universo artistico dando spazio e strumenti per far emergere, conoscere e divulgare la musica d’autrice. Cinque le rubriche fisse che fin da subito animeranno il magazine: Rocket Girls di Laura Gramuglia, Note Emergenti di Michele Neri, Rubrichelli 10 canzoni per noi di Giulia Pratelli, Il baco da seta, consigli per tessere la musica di Carlo Mercadante e Cantautore [Femmina] L’editoriale di Chiara Raggi.