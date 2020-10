Boccette A1, Bt Bussecchio passa a Settecrociari e tiene a distanza le inseguitrici

Sport

Rimini

| 21:30 - 10 Ottobre 2020

In serie A1 si è giocata la 25esima giornata.

Alla ripresa del campionato di serie A1 giunto alla 25° giornata e fermo dal 27 febbraio scorso tutte le pretendenti al titolo fanno risultato pieno e rimangono racchiuse in soli quattro punti: la capolista Bt Bussecchio espugna di misura la roccaforte Settecrociari nonostante la debacle del campione italiano master Daniele Ricci e mantiene tre lunghezze di vantaggio sui concittadini del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì che sconfiggono in rimonta il Capitan Bagati Bellaria del neo - tricolore Richard Galiandro,. Le due forlivesi saranno impegnate nella prossima giornata nel derby scudetto in casa della capolista in un incontro attesissimo che puo’ decidere l’assegnazione del titolo quando mancano ancora nove giornate al termine. Da annotare la sconfitta per rinuncia al proseguimento del campionato del Bbzo Cafè Villanova, del Si Re Codifiume e del Cava Rivalta Forlì.

Tabellini:

Pronto Poster Settecrociari Cesena – B.T. Bussecchio Forlì 2 – 4 (p.t. 1-2)

M. Morosi e F. Ricci contro L. Versari e M. Morri 80-70, M. Fabbri c I. Minoccheri 86-100,

M. Foiera e S. Casadei c D. Calubani e R. Batani 38-80, J. Magnani c E. Rosa 56-100,

B. Cicognani c C. Protti 80-100, R. Bassenghi c D. Ricci 100-74.

Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì – Capitan Bagati Bellaria 4 – 2 (p.t. 1-2)

A. Bandini e F. Petrini c L. Teodorani e S. Della Chiesa 67-81, A. Corbetta c R. Galiandro 79-101,

S. Nanni e F. Perugini c C. Vincenzi e M. Funghetti 80-42, M. Cicali c M. Patrignani 108-43,

A. Galli c G. Barducci 108-76, C. Leonardi c C. Spadoni 100-29.

Camo Maris Cantonese – Leon D'Oro Molinella 1 – 5 (p.t. 1-2)

M. Iaccarino e S. Vezzalini c A. Scarselli e A. Pinardi 38-80, T. Bovo c GL. Dolzani 98-100,

F. Ghelfi e C. Bondavalli c A. Monti e P. Vitelli 80-56, F. Campeggio c A. Messori 70-100,

S. Copelli c F. Corradini 29-100, A. Pavarotti c L. Cardinali 70-101

President Park Ronco – Circolo Sport Ravenna 3 – 3 (p.t. 2-1)

R. Romualdi e G. Sacchetti c F. Benedetti e M. Grilli 56-81, S. Tricomi c L. Mini 101-93,

C. Graffieti e C. Bartolini c D. Benedetti e D. Lelli 92-33, M. Vanin c A. Nadery 104-97,

V. Cardone c M. Gentilini 74-111, F. Ferri c S. Cardellini 50-100.

Caserme Rosse Bologna – Clai Sasso Morelli 1 – 5 (p.t. 0-3)

V. Alvisi e L. Luccarini c S. Bagli e W. Cantelli 28-83, R. Zanna c A. De Antonis 37-107,

F. Emeri e A. Soprani c L. Molinaro e A. Sandri 77-81, M. Bruni c L. Turroni 71-101,

P. Nasi c R. Zanelli 33-100, D. Bongiovanni c M. Brusa 112-95.

Birra di Paolino Riccione – Tex Master Novellara 2 – 4 (p.t. 2-1)

M. Manduchi e A. Fabbri c C. Bussei e A. Di Sarno 81-36, M. Pritelli c S. Bussei 65-107,

A. Donati e C. Mondaini c S. Vecchi e G. Catellani 81-29, P. Felici c D. Giampellegrini 75-100,

G. Goffi c D. Gavioli 90-103, P. Barbanti c L. Beneventi 88-106.

Manuel Caffè Bocciofila Imola – Bbzo Cafè Villanova 6 – 0 (p.t. 3-0) Per forfait

D. Cortecchia e A. Bacci ,V. Cristofori, M. Zoffoli e A. Stella, GL. Naldi,C. Sandrini, L. Principi .

L'Artista Caffè Argenta – Hidra RSM Sire Codifiume 6 – 0 (p.t. 3-0) per forfait

L. Ravaglia e M. Vassura, S. Camprincoli, D. Morini e D. Melideo, F. Giustiniani, L. Lenini, V. Ambrosecchia .

Andrea Costa Carpi – Cava Rivalta Forlì 6 – 0 (p.t. 3-0) Per forfait

D. Andreotti e G. Golinelli, A. Panzeri,F. Golinelli e L. Montorsi, D. Degli Esposti,G. Lugli , P. Bortolotti .

Classifica: B.T Bussecchio Forlì punti 61, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì punti 58, Manuel Caffè Bocciofila Imola e Leon D'Oro Molinella punti 57, Circolo Sport Ravenna e Clai Sasso Morelli punti 44, Tex Master Novellara e Capitan Bagati Bellaria punti 41, Bbzo Cafè Villanova punti 37, Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 33, President Park Ronco punti 26, L'Artista Caffè Argenta e Andrea Costa Carpi punti 24, Camo Maris Cantonese punti 23, Birra di Paolino Riccione punti 20, Hidra RSM Sire Codifiume punti 16, Caserme Rosse Bologna punti 14, Cava Rivalta Forlì punti 7.