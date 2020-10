Calcio C, il dfensore riminese Manuel Ferrani si accasa alla Viterbese

Sport

Rimini

| 21:20 - 10 Ottobre 2020

Manuel Ferrani con la maglia del Rimini.

La Viterbese ha acquistato Manuel Ferrani. Il difensore riminese, svincolato dopo l’esperienza al Picerno, ha firmato un contratto fino al termine di questa stagione sportiva. Pareva destinato al Bisceglie, invece Ferrani ha firmato per il club laziale.

Ferrani, nato a Rimini il 29 giugno 1987, vanta una lunga carriera in Serie C. Cresciuto nel Verucchio in Serie D, infatti, ha continuato il suo percorso sportivo con la maglia del Bellaria, club con il quale ha disputato tre stagioni in C2 prima di passare alla Giacomense. Nel 2011 ha sposato il progetto del Teramo in Serie D e, con i biancorossi, ha conquistato la promozione in C2 dove ha messo a referto 46 presenze nei due campionati successivi.

Dopo una parentesi sfortunata ad Alessandria (Serie C), Ferrani si è messo in evidenza prima a Pordenone e poi a Campobasso (Serie D). Nel 2016 altra esperienza positiva in Serie C, questa volta con la casacca dell’Alma Juventus Fano, dove si è distinto con 47 presenze fino al gennaio del 2018, momento del passaggio alla Reggina. Poi un campionato soddisfacente a Rimini dove ha firmato il suo record di gol (4) nelle 35 partite disputate nel 2018/2019. Nello scorso campionato, infine, 26 presenze tra Rimini e Az Picerno, club dove si era trasferito a gennai