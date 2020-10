Basket B, domenica Faenza-Rimini derby di Supercoppa (ore 18 PalaCattani). Moffa out

Sport

Rimini

| 19:24 - 10 Ottobre 2020

Rinaldi è uno dei punti di forza di RBR.

Domenica alle ore 18 al PalaCattani di Faenza (200 persone) va in scena la prima giornata di Sipercoppa con Raggisolaris Faenza Faenza che ospita RivieraBanca Rimini Finalmente si torna a parlare di basket giocato. Il match sarà visibile in streaming sul canale YouTube della società manfreda.

Nelle file di Rimini Mladenov è recuperato mentre sarà assente Moffa che mercoledì in allenamento si è procurato una distorsione alla caviglia mentre Crow ha lavorato regolarmente per tutta la settimana dopo aver avuto un affaticamento nell’ultimo scrimmage.

Sabato scorso Rimini ha perso il derby nel test amichevole. “Loro sono molto forti, fisici ed atletici quindi sarà una partita difficile considerata anche l’assenza di Moffa – spiega Bernardi - . Abbiamo lavorato bene in settimana e sappiamo qual è il piano partita e quali sono le loro caratteristiche, cercheremo di fare un altro passo in avanti nella nostra crescita”.

Quale sarà l’approccio di RivieraBanca Basket Rimini a questa inedita Supercoppa?

“Noi andiamo in campo come sempre per dare il massimo, poi non sappiamo quello che succederà dopo. Daremo tutto il nostro impegno, entusiasmo e concentrazione in virtù anche della bella presentazione di mercoledì al Teatro Galli: sentiamo il nostro popolo molto vicino anche se non può venire al palazzetto, dobbiamo far divertire i tifosi anche da casa. In questo periodo, ad un mese dal campionato, non siamo la squadra che saremo tra 4-5 mesi, bisogna crescere e questa competizione sarà un’occasione per migliorare sotto tutti i punti di vista. Ovviamente poi scenderemo in campo con tutti i nostri mezzi a disposizione per portare a casa i due punti”.