Tennis, Artimedi cade in finale in singolare nel torneo ITF Tour a Tresimone

| 19:05 - 10 Ottobre 2020

Andrea Maria Artimedi.

Un titolo (in doppio) e un piazzamento in finale (singolare): è il bilancio, sicuramente notevole, per Andrea Maria Artimedi nel torneo Itf Junior Tour Under 18 di Tremosine sul Lago di Garda (Grade 5, terra).

E’ stata insomma una settimana da autentica protagonista per l’allieva della Galimberti Tennis Academy, seguita in questa trasferta dal tecnico Antonino Lo Paro: accreditata della quarta testa di serie, Artimedi ha esordito lasciando quattro game (6-1 6-3) alla russa Evelina Takhmazyan, in gara con una wild card, al secondo turno ha superato con il punteggio di 7-5 4-6 6-2 Giulia Dal Pozzo, proveniente dalle qualificazioni, nei quarti si è sbarazzata per 6-1 6-2 della svizzera Livia Airoldi e in semifinale (venerdì si è disputato un doppio turno per recuperare il ritardo causato dalla pioggia a inizio settimana) si è imposta in rimonta, per 2-6 6-4 6-4 su Viola Turini, prima di cedere 6-4 6-1 nel match clou a Federica Urgesi, numero 6 del seeding.

Proprio in coppia con la Urgesi: le due azzurre (numero 2 del seeding), dopo l’affermazione per 3-6 7-5 10/6 nei quarti su Camilla Gennaro ed Emma Rizzetto, in semifinale hanno sconfitto 6-3 6-2 le slovene Ela Naia Milic e Tara Katarina Milic, terza testa di serie, per completare poi il loro percorso netto imponendosi in finale con un doppio “bagel