Runner riminese cade sul sentiero e si infortuna, recuperato dal Soccorso Alpino

Carpegna

| 16:56 - 10 Ottobre 2020

La squadra del Soccorso Alpino, che ha recuperato l'infortunato e accompagnato sulla strada.

Questa mattina (sabato 10 settembre) tre ragazzi di Rimini sono andati ad allenarsi nel Parco del Sasso Simone Simoncello, vicino al confine tra le regioni Emilia Romagna e Marche, percorrendo il sentiero CAI 11. Durante l’allenamento, uno di loro, un runner 24enne, è accidentalmente caduto durante la discesa, procurandosi un doloroso trauma alla gamba che non gli ha più consentito di proseguire. Gli amici hanno chiamato il 118, intorno alle dieci, per segnalare l’accaduto e chiedere assistenza. Il Soccorso Alpino e Speleologico emiliano, contattato dai colleghi marchigiani, ha inviato sul posto la squadra della Valmarecchia con un infermiere. Gli operatori hanno raggiunto l’infortunato in breve tempo e lo hanno trasportato fino alla strada, dove ad attendere c’era l’ambulanza. Il ferito è stato portato così all'ospedale Infermi di Rimini.