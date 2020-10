Attualità

Rimini

14:50 - 10 Ottobre 2020

Dosso artificiale, foto di repertorio.

Un dosso di rallentamento sparito a ridosso di un attraversamento pedonale pericoloso: "In via XXIII settembre, poco distante dall' incrocio con via C. Zavagli lato celle, provenendo da via Spluga, non si riesce piu ad attraversare in sicurezza in quanto chi proviene dalle Celle non accenna minimamente a rallentate. Lo segnala un nostro lettore - Vorrei sapere chi é il fenomeno che ha deciso questo - spiega - perché quel dosso era stato messo dopo i numerosi incidenti avvenuti".