Giro d'Italia: a Santarcangelo aperitivi in rosa e vetrine addobbate

| 14:17 - 10 Ottobre 2020

L'Arco Ganganelli.

Per una settimana la città di Santarcangelo rende omaggio al Giro d’Italia, che passerà in alcune vie del territorio comunale proprio mercoledì 14 ottobre nella 11a tappa (Porto Sant’Elpidio – Rimini), con una pedalata in Valmarecchia, addobbi, aperitivi e proposte commerciali dedicati alla manifestazione sportiva.

Da lunedì 12 ottobre, per l’intera settimana, le attività economiche saranno dunque addobbate a tema e proporranno apertivi rosa e altri omaggi al Giro d’Italia. Mercoledì 14 ottobre, giorno della manifestazione, l’Assessorato al Turismo propone invece una pedalata lungo i percorsi di Explore Valmarecchia: alle 10,30 il gruppo si ritroverà in piazza Ganganelli e partirà alla volta di San Leo e Verucchio per un percorso di 55 chilometri con un dislivello di 800 metri. Dopo una sosta per uno spuntino a Verucchio (ore 13,30), il gruppo tornerà a Santarcangelo per assistere al passaggio del Giro d’Italia di fianco all’Arco Ganganelli. Per partecipare all’iniziativa non occorre la prenotazione, ma è obbligatorio l’uso del casco (per maggiori informazioni: l.torsani@comune.santarcangelo.rn.it). A salutare il passaggio dei ciclisti professionisti, in piazza Ganganelli e sul municipio campeggeranno grandi manifesti e striscioni rosa.

“Grazie al grande richiamo del Giro d’Italia, questa settimana Santarcangelo si collocherà in un contesto molto più ampio, anche dal punto di vista turistico”, afferma l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli. “Per questa ragione abbiamo deciso di puntare sulla nostra piattaforma Explore Valmarecchia per un’operazione di promozione del nostro territorio e della nostra bella vallata. Inoltre, grazie alla disponibilità e collaborazione dell’Associazione Cittaviva e dei pubblici esercizi del centro città manteniamo centrale l’animazione di Santarcangelo”.