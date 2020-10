FOTO La scritta Rimini sulla spiaggia con gli ombrelloni dà il benvenuto al Giro d'Italia

Attualità

Rimini

11:51 - 10 Ottobre 2020

Gli ombrelloni disposti per formare la scritta Rimini.

Rimini si prepara a dare il benvenuto alla Carovana rosa del Giro d'Italia. Da ieri mattina (Venerdì 10 ottobre) una grande scritta 'Rimini', realizzata dagli operatori balneari Confesercenti di Marina Centro, campeggia sulla spiaggia fra i bagni 23 e 26 (in allegato le immagini), mentre da lunedì mattina anche gli operatori balneari di Piacere Spiaggia Rimini inizieranno a comporre una seconda scritta gigante fra i bagni 57 e 59.



Nell'attesa dell'arrivo a Rimini, mercoledì 14 ottobre, dell'undicesima tappa, la Porto Sant'Elpidio – Rimini del Giro d'Italia, la città ha iniziato a tingersi di rosa: il porto di Rimini saluta il Giro con una gigantesca scritta a terra 'RIMINI' in rosa (delle dimensioni di 8×25 metri realizzata con vernici lavabili), da lunedì un grande TNT sarà montato sul ponte galleggiante parallelo al ponte di Tiberio con la scritta 'Rimini❤Bike', della grandezza 2.3 x 25 metri. Mentre sono in corso le operazioni mi montaggio nella rotonda di Piazzale Fellini dell'installazione di una grande bici (10 x 10 metri) simbolo del Giro d'Italia (in allegato una immagine).



Anche i monumenti si accenderanno di rosa: a partire dal 13 ottobre Castel Sismondo, la fontana dei Quattro Cavalli e le nuove rotonde saranno illuminate di rosa per tenere alta l'attesa sull'arrivo del Giro.