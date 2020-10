Giro d'Italia a Misano: le strade interessate e gli orari delle scuole

Attualità

Misano Adriatico

| 10:56 - 10 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Mercoledì 14 ottobre il Giro d’Italia transiterà a Misano Adriatico nel corso della tappa che avrà partenza da Porto Sant’Elpidio e arrivo a Rimini. Il passaggio dei ciclisti comporterà delle modifiche al traffico e l’Amministrazione ha anche definito orari scolastici che all’uscita consentano di evitare il blocco temporaneo della circolazione. Il Comune, anche di concerto con la Cooperativa Bagnini e il Consorzio Servizi Spiaggia di Misano, sta predisponendo una accoglienza colorata per il transito della carovana del Giro d’Italia.



LE STRADE INTERESSATE Le frazioni interessate dal passaggio dei corridori sono quelle di Santa Monica, Misano Cella e Misano Monte. In particolare queste sono le strade interessate: SS.16. (dal confine con Cattolica alla rotatoria con Via Del Bianco), Via Del Carro (Misano Cella rotatoria moto), Via San Giovanni, Via Saffi, Via Roma (rotatoria con via San Clemente), Via San Clemente (SP.50).



Un primo transito, dalle ore 13,10 alle ore 13,40 circa riguarderà il GiroE, coi corridori in sella a ‘biciclette a pedalata assistita’. Verrà interdetta la circolazione nel senso contrario di marcia dei ciclisti circa 30 minuti prima del transito e 15 minuti prima nel senso di marcia e in cui vigerà (anche per il transito dei professionisti) il divieto di sosta con rimozione dalle ore 10,00 alle ore 16,00. Il secondo transito, quello dei ciclisti professionisti, avverrà dalle 15,00 alle 16,00 circa. Anche in questo caso verrà interdetta la circolazione nel senso contrario di marcia dei ciclisti circa 40 minuti prima del transito e 20 minuti prima nel senso di marcia. In occasione dei due passaggi sarà consentito l’attraversamento delle strade fino a pochi minuti prima del passaggio dei ciclisti.



USCITA SCUOLE L’orario di uscita è fissato alle 11.30 per il plesso scolastico della scuola secondaria di 1° grado ‘Giovanni XXIII’ e alle 12.10 per il plesso scolastico della scuola primaria Colombo. E’ stata disposta la fine anticipata delle lezioni alle ore 12.00 per asilo nido, scuole d’infanzia comunali, statali e private paritarie. Di conseguenza, per la giornata del 14 è sospeso il servizio di refezione scolastica. Il trasporto degli alunni, a cura del Comune di Misano Adriatico, sarà riorganizzato in conseguenza di questi orari.



START ROMAGNA Il servizio pubblico della START Romagna subirà delle variazioni. Le comunicazioni di variazione di percorso e degli orari saranno visibili ad ogni fermata o sul sito internet www.startromagna.it



AVVERTENZE GENERALI Residenti, gestori di attività commerciali e relativi dipendenti e clienti si consiglia di organizzarsi in anticipo, tenendo conto dei blocchi circolatori che saranno disposti. Come richiesto dall'organizzazione, c’è la necessità che su tutte le strade interessate non possano essere presenti autoveicoli in sosta. Pertanto nelle fasce orarie indicate verrà istituito e fatto rispettare il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.