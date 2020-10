Cinema d'autore al Cinepalace di Riccione: proiezione di Picciridda, con i piedi nella sabbia

Eventi

Continua il programma del Cinema d'autore al Cinepalace di Riccione che ha avuto inizio con la presentazione del film Miss Marx con la regista Susanna Nicchiarelli.

Il programma prevede per il 12 e 13 ottobre la proiezione del film "Picciridda-Con i piedi nella sabbia" (che sostituisce l'annunciato La prima donna) diretto da Paolo Licata tratto dall'omonimo libro di Catena Fiorello che firma insieme al regista la sceneggiatura. Il film è stato premiato per la migliore sceneggiatura e la menzione speciale per le interpretazioni di Marta Castiglia e Lucia Sardo al Taormina Film Festival del 2019. "Picciridda- Con i piedi nella sabbia" ambientato nell'isola di Favignana degli anni '60, è una storia di donne incastonate in una natura impervia, raccontata tra silenzi, parole non dette, dove i sentimenti e le emozioni traspaiono nei volti delle figure femminili protagoniste.

La rassegna proseguirà il 19 e 20 ottobre con Undine – Un amore per sempre del regista Christian Petzold presentato in concorso alla 70 ^ Berlinale di quest'anno e vincitore dell'Orso d'Argento per la migliore attrice Paula Beer.

Chiuderà il mese, Spaccapietre in concorso nelle Giornate degli Autori alla recente Mostra di Arte Cinematografica di Venezia. Il film sarà presentato lunedì 26 ottobre dal Massimiliano de Serio, che con il fratello Gianluca ne ha firmato la regia.

La rassegna del Cinema d'autore si ripropone ogni mese, il lunedì alle ore 21 e il martedì alle ore 20,30 con film scelti fra la migliore cinematografia italiana e straniera e con l'incontro con i protagonisti del cinema italiano.