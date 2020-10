Valconca: un arresto per droga e due ordini per la carcerazione eseguiti nella giornata di venerdì

Cronaca

Riccione

| 09:35 - 10 Ottobre 2020

La droga sequestrata dai Carabinieri.

Un 31enne residente in Valconca è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 9 ottobre) dai Carbinieri di Misano Adriatico, durante una specifica attività anti-droga. Il giovane è stato trovato in possesso di 60 grammi di marijuana, pronta per essere ceduta. Sempre nella giornata di ieri i Carabinieri di Morciano hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 46enne, sempre residente in Valconca, indagato per maltrattamenti in famiglia e attualmente sottoposto all'affidamneto in prova. La violazione delle prescrizioni sono state rilevate dai Carabinieri e l'Ufficio di Soerveglianza del Tribunale di Bologna ha disposto l'ordine di carcerazione. Stesso provvedimento a carico di un 38enne foggiano, ai domiciliari a Saludecio presso una comunità terapeutica a seguito di un procedimento penale a suo carico per omicidio. Rilevata l'ingestibilità del paziente per problematiche psichiatriche, il 38enne è stato trasferito al carcere di Reggio Emilia, presso il dipartimento di salute mentale.