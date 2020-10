Meteo: domenica piogge diffuse, a metà settimana nuova e più consistente perturbazione

Attualità

Rimini

| 07:37 - 10 Ottobre 2020

Foto Stiv Gentili.

Dopo giornate all'insegna dell'alta pressione e con temperature giornaliere piuttosto miti, è in arrivo una perturbazione che interesserà anche il riminese, con importante calo termico. Abbiamo chiesto a Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna di analizzare questa fase di tempo perturbato.



Federico, ci attende una domenica perturbata. Quali sono gli ultimi aggiornamenti?

«Probabile un inizio ancora stabile seppur con nuvolosità in rapido aumento e prime piogge sparse nel corso della mattinata più probabili a ridosso dei rilievi, in estensione fin su pianure e coste nel primo pomeriggio. Instabilità che ci interesserà anche nel pomeriggio, volgendo a temporanea attenuazione prima di una nuova intensificazione tra serata e notte verso Lunedì. E anche l'inizio di settimana sarà perturbato. Anzi, anticipo già che tra Mercoledì e Giovedì prossimo saremo probabilmente interessati da una seconda perturbazione».



Per sabato ci sono novità?

«Nulla di particolarmente rilevante, qualche piovasco tra pomeriggio e sera rimarrà possibile sulle zone interne, ed eventualmente nelle prime ore della serata tra pianura e costa ma in forma isolata e veloce».



Sarà una settimana fortemente perturbata, cosa dicono le ultime proiezioni?

«Dopo il transito perturbato che avverrà tra Domenica e Lunedì, Martedì sarà variabile con tendenza a peggioramento nella giornata di Mercoledì. Come detto prima, arriverà una nuova perturbazione anche consistente. Anzi, a guardar ora, quindi con le cautele del caso vista la distanza temporale, sembra più consistente quella di metà settimana rispetto alla perturbazione di questo fine settimana. Ma sapremo chiaramente aggiornarvi come sempre».



Dal punto di vista termico, come è iniziato ottobre? Cosa ci attendiamo invece per i prossimi giorni dal punto di vista delle temperature?

«Al momento abbiamo temperature leggermente sopra media, ma questo dato è presto destinato a cambiare, dato che per il prossimo periodo ci attendiamo valori sotto media anche di diversi gradi. Precipitazioni pressoché in linea con le attese e in nuovo incremento nei prossimi giorni. Gli ultimi dati Arpae mostrano come il bilancio idroclimatico della Romagna, sia sulla macro-area appenninica sia sulla macro-area di pianura e costa, sia tornato in linea con le attese».



