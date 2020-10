Calcio Promozione, Gabicce Gradara: il debutto domenica 25 contro i Portuali Ancona

Sport

Nella serata di venerdì la Figc Marche ha diramato il calendario di Promozione. Domenica 25 ottobre il debutto del Gabicce Gradara sarà sul campo amico del Magi contro la matricola Portuali Ancona (ore 14,30), una squadra molto agguerrita. A seguire, trasferta sul campo di Villa San Martino, quindi in casa sfida contro l’Olimpia Marzocca mentre alla quarta (15/11) e quinta giornata (22/11) la formazione di Massimo Scardovi sarà di scena nella doppia trasferta contro Moie e Valfoglia. Alla sesta giornata Barbara in casa (29/11) quindi viaggio a Fermignano (22/11) e match casalingo contro la matricola K Sport Montecchio (13/12). Nel tris finale trasferta a Cantiano (20/12), partita casalinga contro il Mondolfo (10/1) e all’ultima di andata (17/1) trasferta a Sassoferrato.

IL TECNICO “Finalmente il calendario – esclama mister Massimo Scardovi - dà a tutto il movimento la forza di pensare che finalmente riusciremo a ritornare in campo, quello che tutti noi ci auguriamo avvenga senza intoppi. Partiamo in casa contro una squadra come i Portuali Ancona che non conosciamo, ma che sappiamo essere molto valida e competitiva. Nelle prime cinque partite affrontiamo tre trasferte, per cui veniamo subito messi alla prova. Al di là dei valori delle avversarie sappiamo che con 12 squadre non avremo il tempo per respirare, dovremo essere sempre al massimo sia dal punto di vista fisico sia mentale. Dal 24 agosto ci stiamo allenando e ora dobbiamo raccogliere i frutti”.

Il campionato terminerà l’11 aprile mentre la sosta natalizia è a cavallo tra la nona e la decima giornata (20 dicembre – 10 gennaio).

Il calendario del campionato Juniores ricalca quello della prima squadra: debutto contro i Portuali Ancona il 25.