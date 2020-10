Casi di coronavirus in tre scuole del riminese. Una classe in isolamento

Attualità

Rimini

| 17:58 - 09 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

A seguito dell'attività dell'Igiene pubblica di Rimini, sono emerse casi di positività al nuovo coronavirus in tre scuole situate nel nostro territorio. Si tratta di una scuola elementare, una media inferiore ed un istituto di scuola media superiore. Il personale dell'Igiene pubblica ha effettuato sopralluoghi nelle strutture, riscontrando il rispetto dei protocolli finalizzati a limitare il diffondersi dell'infezione. In una delle tre scuole però, essendo l'allievo positivo sintomatico, è stato previsto l'isolamento domiciliare per la classe frequentata. Ai membri di tutte le classi in cui si sono presentate le positività e al relativo personale scolastico, è stata offerta, a scopo prevalentemente conoscitivo, l'effettuazione del tampone.