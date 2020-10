Cronaca

| 17:36 - 09 Ottobre 2020

Droga, soldi e materiale sequestrato dai Carabinieri.

Un nuovo arresto per droga è stato operato dai Carabinieri di Cattolica. Nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 8 ottobre) le manette sono scattate ai polsi di un 21enne originario di Matera, residente a Cattolica. Il giovane è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di 60 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. La droga è stata sequestrata, mentre il 21enne è stato arrestato e sottoposto a processo per direttissima.