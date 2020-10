Rimini Happy Basket: rinnovati i prestiti delle gemelle Duca e di Vlahova

Sport

Noemi ed Eleonora Duca.

Rimini Happy Basket ufficializza il rinnovo, con la società Libertas Forlì, del prestito delle gemelle Eleonora e Noemi Duca. Accordo trovato per il prolungamento del prestito anche con la Cestistica Spezzina per Gabriela Vlahova. Tre tasselli fondamentali per l'imminente campionato di Serie B: «Vlahova è praticamente un nuovo acquisto - spiega coach Rossi -, visto che, a causa di un lungo infortunio e del successivo lockdown, lo scorso anno ha giocato una sola partita. Ha caratteristiche differenti dalle altre nostre esterne, per questo credo possa dare un notevole contributo. Dalle gemelle Duca mi aspetto una crescita rispetto alle buone cose mostrate l'anno scorso, il primo in cui sono state chiamate ad avere responsabilità importanti in un campionato di livello come la Serie B: sono due giocatrici che garantiscono una fisicità che altrimenti non avremmo e ho fiducia nei loro progressi tecnici. Sono molto soddisfatto di queste operazioni, tanto più che tutte e tre nella prossima stagione saranno impiegate esclusivamente con la B, senza l'ulteriore impegno delle giovanili: è un fatto importante che ci consentirà di lavorare meglio e più intensamente con la prima squadra».