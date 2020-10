Novafeltria: Kikka's Bakery, apre la nuova Caffetteria e Pasticceria

Attualità

Novafeltria

| 18:01 - 14 Ottobre 2020

Uno scorcio del locale, rinnovato a nuovo con il nuovo logo dell'attività.

Sabato 17 ottobre alle 6.30 inaugurerà a Novafeltria il "Kikka's Bakery - Caffetteria e Pasticceria", il locale che ha preso il posto del Pascucci Shop, anche se la collaborazione con la nota azienda di Monte Cerignone proseguirà con la fornitura di caffè biologico di alta qualità. A gestire il nuovo locale è una giovane imprenditrice del posto, Federica Fraternali, alias Kikka: per una 24enne è un investimento significativo e coraggioso in un periodo di difficili prospettive, a causa dell'emergenza Covid-19; per tutto il territorio è un'iniezione di fiducia, un segnale di risveglio per l'economia, ma anche un'ulteriore offerta per un territorio che necessita di spazi ricreativi. Nel fine settimana saranno infatti organizzati aperitivi e serate di intrattenimento con musica dal vivo, inoltre c'è il maxischermo per seguire su Sky le partite del campionato di calcio di Serie A (si parte con Inter - Milan). Sabato 17 ottobre il locale apre dunque i battenti, benché senza la canonica inaugurazione per evitare assembramenti.



UN LOCALE AMMODERNATO Il locale è posto sulla Marecchiese, in un punto strategico della viabilità dell'entroterra, ma anche un punto di passaggio per i tanti ciclisti che quotidianamente, e soprattutto nel weekend, scelgono di effettuare un'escursione in Alta Valmarecchia. E' un locale completamente rinnovato nel design e negli arredi, un restyling progettato minuziosamente dalla stessa gestrice. Alla caffetteria si affianca una pasticceria con produzione di torte di alta qualità (già a qualche giorno dell'apertura sono arrivate le prime prenotazioni), paste e delizie artigianali, ma anche pane, grissini, spianate calde, schiacciatine. Il Kikka's Bakery prende un'eredità importante: prima del Pascucci Shop (2005) c'era il Jolly Bar, storico bar, tra i più longevi della Valmarecchia, dal 1960 punto di riferimento di riferimento per i riminesi o per i passanti.