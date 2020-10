Si apre il campionato italiano dedicato al cavallo arabo: le ricadute sul turismo del territorio

Turismo

Riccione

| 16:01 - 09 Ottobre 2020

La manifestazione si terrà al Riviera Horse Resort di San Giovanni in Marignano.

"Sarà uno spettacolo di eccezionale bellezza e un appuntamento molto interessante anche come ricaduta sul territorio di Riccione in fatto di qualità di presenze nel periodo autunnale, il campionato italiano Anica dedicato al cavallo arabo". Lo afferma il sindaco del Comune di Riccione, Renata Tosi che domenica sarà ospite della manifestazione che si terrà al Riviera Horse Resort di San Giovanni in Marignano. L'appuntamento è in streaming il 10 e 11 ottobre (https://www.arabianessence.tv) per tutti gli appassionati dei purosangue italiani vista anche la delicatezza del periodo e le presenze contingentate. "Siamo a 130 cavalli quest'anno", spiega Alberto Manerba, segretario dell'associazione Anica (associazione nazionale italiana cavallo arabo). L'organizzazione ha osservato scrupolosamente i protocolli Covid. "Sono tutti cavalli nati e allevati in Italia - continua Manerba - da allevatori iscritti all'associazione. Esemplari molto apprezzati soprattutto all'estero dagli Emirati Arabi agli Stati Uniti". Si tratta di una competizione sulla morfologia, sulla bellezza del cavallo, portamento e attitudine allo spettacolo del purosangue. "Questi cavalli non hanno prezzo, sono come quadri di un artista, ogni cavallo è unico ed irripetibile. Un prestigio per il nostro Paese visto che i cavalli arrivano un po' da tutte le Regioni".