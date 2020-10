Riapre il rinnovato ufficio postale di San Savino di Monte Colombo

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 15:33 - 09 Ottobre 2020

Il rinnovato ufficio di San Savino di Monte Colombo.

Poste Italiane comunica la riapertura dell’ufficio postale di San Savino di Monte Colombo da lunedì 12 ottobre, secondo i consueti orari pre-emergenza Covid: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. La rinnovata sede di via Roma 1393, interessata nei mesi scorsi da lavori di ristrutturazione interna secondo il modello lay out (senza barriere fra personale e clientela e con nuovi sistemi di sicurezza), sarà nuovamente disponibile per tutti i servizi sia postali che finanziari.