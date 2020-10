Scomparso Pier Silverio Pozzi, ex presidente di Santarcangelo dei Teatri

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:29 - 09 Ottobre 2020

Pier Silverio Pozzi.

L’Amministrazione comunale e l’Associazione Santarcangelo dei Teatri si uniscono al cordoglio della famiglia di Pier Silverio Pozzi, deceduto ieri (mercoledì 8 ottobre) nella sua casa di Roma.



Nato a Santarcangelo il 29 ottobre 1937, dopo la laurea in Scienze politiche nell’università di Roma La Sapienza ha coltivato un percorso professionale che lo ha condotto a importanti ruoli in campo culturale e giornalistico. Nel 1967 è iniziata la sua trentennale carriera in RAI, nel corso della quale ha curato e ideato numerosi programmi televisivi e radiofonici (Medicina oggi, la prima Domenica in, Dedalo: percorsi d’arte, Ritratti di Città, GR Parlamento) ricoprendo ruoli e gradi di sempre maggiore responsabilità in diversi settori: da responsabile della Programmazione Radiofonica della Sede regionale per il Lazio a capo struttura Programmazione di Radio 2; da responsabile del palinsesto notturno delle tre Reti televisive a Vice Direttore della Divisione Radiofonia. Nel 1987 riceve in Campidoglio la Targa d’oro del premio Internazionale Roma per la Stampa – Sezione Radiotelevisiva.



Tra gli altri ruoli di spicco, è stato Presidente della Giuria della prima edizione del Premio Giornalistico Televisivo Ilaria Alpi, mentre ha svolto una prolifica attività di pubblicista presso numerose testate giornalistiche, pubblicando recensioni, articoli, saggi di storia, relazioni e curatele.



Dal 1996 al 2007 è stato Presidente dell’Associazione “Santarcangelo dei Teatri”, durante il suo mandato ha favorito la crescita strutturale ed economica della manifestazione e ha collaborato con diversi direttori artistici da Leo De Beradinis, a Silvio Castiglioni, fino a Olivier Buoin. Negli ultimi anni è stato, inoltre, attivo membro del Comitato scientifico Fondo Antonio Baldini, che sovraintende alle attività di conservazione e valorizzazione del fondo archivistico documentario custodito presso l’omonima biblioteca comunale di Santarcangelo.

«Con Pier Silverio Pozzi perdiamo uno dei protagonisti del fermento culturale di Santarcangelo - afferma il sindaco Alice Parma - Nonostante il trasferimento a Roma, infatti, Pier Silverio ha sempre coltivato stretti legami familiari e culturali con la nostra città. Attraverso ad esempio il prezioso e appassionato contributo all’interno del Comitato scientifico del Fondo Antonio Baldini, ma anche attraverso l’entusiasta disponibilità con cui ha messo a disposizione la sua grande competenza a sostegno di numerose attività di biblioteca e Pro Loco, soprattutto per la rassegna dedicata a storia e personaggi locali ‘Conferenze dei solstizi d’estate’ e per la sua partecipazione alle celebrazioni che l’Amministrazione ha organizzato in occasione del 90esimo compleanno di Rina Macrelli. I suoi studi e le sue ricerche sulle figure di importanti religiosi e di uomini di cultura del nostro territorio, infatti, sono un altro prezioso patrimonio che ha lasciato in eredità alla nostra comunità».



«Un contributo straordinario al mondo della cultura santarcangiolese – afferma il sindaco Parma – che si è esteso anche a una delle più prestigiose manifestazioni della città: preziosissimo, infatti, è stato il suo ruolo di Presedente dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri, che ha ricoperto con dedizione, serietà e con la grande professionalità che ha contraddistinto la sua intera carriera».



A nome dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri, la sindaca Alice Parma e il presidente Giovanni Boccia Artieri si uniscono al cordoglio, stringendosi in un simbolico abbraccio alla famiglia e agli amici.