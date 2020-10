Calcio Promozione: domenica al Nanni si sfidano Bellaria Igea Marina e Sant'Ermete

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:00 - 09 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

La nuova stagione per il Sant'Ermete prende il via dal Nanni di Bellaria, domenica prossima (11 ottobre) alle 15.30. L'anno scorso gli uomini di Pazzini si imposero per 2-0 grazie alle reti di Castiglioni e Belloni. Saranno tante le novità per i "verdi" , che si presentano al via con una formazione rinforzata da giocatori del calibro di Merendino, Ferrani e Mezgour. Il Bellaria Igea Marina ha mantenuto l'ossatura della stagione precedente, con tanti giovani guidati in panchina da Luca Fusi, allenatore che non ha bisogno di alcuna presentazione. Non ci sarà uno dei maggiori talenti dei bellariesi, Nicola Zanni, che quest'anno si è trasferito alla Marignanese Cattolica in D. Le due vittorie in coppa con il Granata hanno messo in luce il notevole potenziale offensivo del club guidato dalla stella Bellavista. Sulla carta sarà una sfida riassumibile nel dualismo tra l’esperienza del S. Ermete e la sfrontatezza giovanile del Bellaria Igea Marina 1956.