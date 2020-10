Interventi sulle strade interne dei piccoli comuni riminesi, via libera ai contributi provinciali

Attualità

Rimini

| 14:36 - 09 Ottobre 2020

Casteldelci (foto di repertorio).

Il Consiglio Provinciale di Rimini, nella seduta di ieri (giovedì 8 ottobre) ha approvato a maggioranza (astenuti Marzio Pecci e Cantori) le linee di indirizzo e lo schema di avviso per l’assegnazione di contributi ai piccoli Comuni per interventi di messa in sicurezza di tratte della rete viaria provinciale interne al centro abitato e di intersezioni tra viabilità provinciale e comunale. Beneficiari sono i Comuni del territorio provinciale con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che potranno presentare la richiesta di contributo per uno o più interventi. L’importo massimo del contributo è pari a 36 mila euro. «Questo provvedimento – spiega il presidente Santi - è coerente con le finalità e le funzioni fondamentali dell’Ente, il fine è quello di supportare quei piccoli Comuni interessati a realizzare interventi manutentivi di tratti della rete viaria provinciale situati all’interno dei loro centri abitati o all’intersezione tra viabilità provinciale e comunale».