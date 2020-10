Il Giro d'Italia nei fumetti: la speciale mostra a Rimini

Eventi

Rimini

| 14:23 - 09 Ottobre 2020

È un lungo percorso, con una sorpresa a ogni tappa, quello della mostra “Biciclette & Nuvolette”, la mostra organizzata da Cartoon Club, Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games di Rimini, che sarà visitabile dal 13 al 18 ottobre (estendo quindi la durata di allestimento inzialmente previsto) nel Foyer della palazzina Roma in Piazzale Federico Fellini (entrata libera).



Se il ciclismo ha una grande storia, è infatti di lunga data anche il suo rapporto con il fumetto. A partire dalla citazione di Fausto Coppi ne “L’Inferno di Topolino”, classico Disney per eccellenza, si snoda un itinerario che fa passare il visitatore senza soluzione di continuità dal Giro d’Italia al Tour de France (la più celebre coppia di gare sui pedali), da Coppi a Bartali (una delle più celebri coppie dello sport di tutti i tempi), da Merckx a… Merckx, nell’impossibilità di trovargli un degno avversario. Storia dei primeggiatori assoluti ma anche degli eterni secondi. Avventure comiche, come quella di Gaston Lagaffe novello grimpeur, e drammatiche, come i puntuali resoconti sportivi realizzati negli anni Settanta sul Corriere dei Ragazzi di alcune tra le più importanti maglie rosa del fumetto italiano: Alessandrini, Di Gennaro, Toppi, Uggeri. La coppia più litigiosa della storia italiana, il prete e il comunista di provincia usciti dalla penna di Giovannino Guareschi, l’emblema della sfida umana ancor prima che politica tra cattolici e Pci, se le danno a fumetti anche sui pedali. E tantissime curiosità, tra cui: la morte in bicicletta, il Giro di Paperopoli, SuperMerckx, Asterix al Giro di Gallia, un cane felice in maglia gialla e un giallo con Felice Gimondi ad affiancare un curioso commissario. Una sezione a due ruote, un lenticolare omaggio ad un grande grimpeur romagnolo nato a pochi km da Rimini, è “Un Pirata in bicicletta”. Oltre a vincere le corse a tappe più importanti del mondo e far innamorare anche i più reticenti alle faticose imprese sportive, Marco Pantani è stato il protagonista di quattro storie a fumetti a colori per la Gazzetta dello Sport. In realtà, il Pirata non riuscì mai a pedalare sulla Rosea, a causa dei guai che lo videro suo malgrado protagonista durante il Giro d’Italia del 1999. Quelle avventure furono commissionate dalla Mercatone Uno (la squadra con la quale l’Elefantino di Cesenatico vinse Giro e Tour nello stesso anno) a Stefano Babini, talentuoso artista di Lugo di Romagna. Pantani divenne così protagonista di avventure spaziali, di sparatorie western, di duelli all’arma bianca. In mostra, schizzi preparatori, layout, tavole a colori delle avventure del pelato capace di entusiasmare anche gli italiani ancora convinti che il Tour sia una vacanza in motonave.



“Biciclette & Nuvolette”

dal 13 al 18 ottobre 2020

Orario: 15 - 19; il 14 ottobre 10 - 20

Ingresso: libero