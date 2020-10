Più spazio per ristoranti, bar e negozi con Riccione Winter: burocrazia semplificata

Attualità

13:23 - 09 Ottobre 2020

Semplificazione, velocità e continuità. Sono queste le parole d'ordine del progetto Riccione Winter, come evidenziato dall'amministrazione comunale. Oggi (venerdì 9 ottobre) è stato il giorno della presentazione da parte degli assessori Elena Raffaelli e Andrea Dionigi Palazzi, davanti a una platea di operatori economici e turistici della Perla Verde: i rappresentanti delle associazioni, Confcommercio, Cna e Confartigianato, Federalberghi, Coop Bagnini e Confesercenti. Il principio è lo stesso di Riccione Square: possibilità per i pubblici esercizi di ampliare i propri spazi per permettere il distanziamento sociale tra le persone, ottenendo esenzioni e sconti. La semplificazione emerge dalla procedura di adesione ad edilizia libera: è il comune di Riccione, ricevuta la richiesta, a dover esprimere un diniego entro 5 giorni, altrimenti la richiesta dell'esercente sarà approvata automaticamente. «Velocità nei tempi e nelle modalità, ma anche nelle attrezzature che devono essere amovibili e flessibili, coperte e con frangivento ma senza fondamenta», spiegano gli assessori. Già da oggi è possibile aderire, in largo anticipo rispetto all'avvio della stagione delle festività invernali.



«Per quanto riguarda la parte sul demanio - ha precisato inoltre l'assessore Palazzi - abbiamo diviso le categorie in a) e b) dove la prima è per i chioschi in spiaggia che chiedono l'ampliamento, e b) per la spiaggia o mare d'inverno. I 120 giorni partono dal primo gennaio perché fino a fine anno abbiamo la deroga, il periodo dei 120 giorni può anche non essere continuativo, lo si può dividere, l'importante che vi sia uno stacco di 30 giorni tra un periodo e l'altro».



«Voi sapete - ha detto il sindaco Tosi rispondendo ad alcune domande sulla Cosap gratuita già garantita con Riccione Square - che non tutta la gratuità ci è stata coperta da ristori arrivati dallo Stato". Unanimi i commenti positivi all'iniziativa, tra le categorie che in questi giorni stanno ricevendo dallo IAT un questionario sull'intenzione di attività, aperta o chiusa, per le festività invernali. "Una città che si presenta accesa, che si presenta aperta e che invoglia - ha concluso il sindaco - è una città che unita lavora bene e per il bene di tutti».