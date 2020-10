Giro d'Italia a Coriano: ecco le vie chiuse al traffico il 14 ottobre

Attualità

Coriano

| 12:53 - 09 Ottobre 2020

Il sindaco Domenica Spinelli in tenuta da ciclista e fascia tric.

Il giro d'Italia transiterà anche a Coriano. Mercoledì 14 ottobre dalle 12 alle 16 sarà chiuso un insieme di vie, mentre le scuole chiuderanno alle 11.30, con sospensione della mensa, mentre il trasporto scolastico sarà garantito. «Si prega i cittadini di tenere in considerazione tale impedimento al traffico al fine di evitare inconvenienti dovuti alla limitazione della viabilità», è l'appello del sindaco Domenica Spinelli, che aggiunge: «invito tutti a vivere questo momento con spirito sportivo e nella massima collaborazione con le forze dell’ordine e i volontari che saranno impegnati a presidiare le strade».



LE VIE INTERESSATE ALLA CHIUSURA Via Puglie, via del Balcone, via Di Vittorio, via Garibaldi, via Giovagnoli, via Fleming , via Ca' Fornaci, via Pedrolara, via Saponi, via Montescudo, via Gramsci, via don Milani, via Cerasolo, via Monte Pirolo e via La Pastora.