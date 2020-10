Misano: il 'Riccio’ di piazzale Roma colorato di viola per la prevenzione del tumore al seno metastatico

Attualità

Misano Adriatico

| 11:40 - 09 Ottobre 2020

La fontana colorata di rosa.

La fontana diventa viola per attirare l’attenzione sulla condizione di chi viene colpito, in grande prevalenza donne, dal tumore al seno metastatico. Il Comune di Misano Adriatico colora così, fino martedì prossimo, il ‘riccio’ di piazzale Roma per trasmettere un messaggio di attenzione sulla patologia e invitare all’evento online del 13 ottobre promosso da Europa Donna.

"Aderiamo all'invito dell'Associazione Punto Rosa di Santarcangelo - commenta il Vicesindaco Maria Elena Malpassi - per sensibilizzare sulla conoscenza, sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del Tumore al Seno metastatico, ma anche come segno di vicinanza alle donne e uomini colpiti da questa patologia.

Il 13 ottobre, in occasione della giornata nazionale dedicata al tumore al seno metastatico, è stata organizzata una maratona online di informazione e sensibilizzazione alla quale invitiamo tutta la cittadinanza ad aderire.

L'attenzione da parte delle istituzioni su questo come su altri temi riguardanti la salute delle persone è determinante per trasmettere consapevolezza sull'importanza della ricerca e della attivazione di percorsi specifici, anche di supporto psicologico, che consentano a coloro che sono colpiti dal carcinoma di migliorare la qualità della propria vita, sostenendo così anche i familiari conviventi che sono coinvolti".

Sono circa 37mila le donne che in Italia convivono con il tumore al seno metastatico, un numero che sta aumentando anche grazie alla maggior efficacia delle cure e alla possibilità di accesso sempre di più a centri dedicati a questa malattia che fa sì che queste donne possano vivere più a lungo.

Proprio alle donne con tumore al seno metastatico è stato dedicato negli ultimi anni il lavoro di Europa Donna Italia, il movimento all’origine dell’iniziativa e che organizza il 13 ottobre la manifestazione nazionale di sensibilizzazione.