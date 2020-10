Tutto il ‘buono’ che c’è in Riviera: ecco cosa fare questo week-end

Eventi

Rimini

| 10:33 - 09 Ottobre 2020

Gli eventi dal 9 all'11 ottobre.

Tartufo, cioccolato, buon cibo sano, ma anche tanto cinema, teatro e camminate all’aperto. C’è tanto da fare questo finesettimana a Rimini e provincia, con tanti eventi da vivere rigorosamente in sicurezza. Se non sapete ancora cosa fare, abbiamo pensato di darvi qualche idea. Buon week-end.





MANIFESTAZIONI ED ENOGASTRONOMIA

Domenica, 11 ottobre, la XX edizione di “Mangiar Sano – I sapori della Valle del Conca”: un percorso del gusto attraverso le eccellenze del territorio montefiorese e della Valconca: dalle carni, agli ortaggi passando per il miele, l'olio, il pane a lievitazione naturale e i pecorini di Montefiore. QUI tutte le info.



Nelle domeniche di Ottobre si tiene ogni anno a Sant’Agata Feltria, la “Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato”.

La manifestazione è considerata una delle più importanti del settore a livello nazionale. La presentazione del prezioso fungo, avviene attraverso un percorso commerciale e gastronomico che trova la sua esaltazione nelle prelibate ricette al tartufo che, i ristoranti presenti in fiera e quelli del territorio, preparano puntualmente nella occasione. QUI tutte le info.



Qualità e artigianalità sono il filo conduttore dell'edizione 2020 di CiocoPaese che torna puntuale il dal 9 al 11 ottobre in Corso Fratelli Cervi, nel cuore storico di Riccione per la sua 15^ edizione. Nel programma della festa del cioccolato di Riccione: animazione, musica, uno spazio dedicato ai bambini, laboratori e degustazioni.



CINEMA E TEATRO



Si apre con l’opening night di venerdì 9 ottobre e la proiezione di Fellini degli Spiriti di Anselma Dell’Olio (alle 21 al cinema Fulgor), la seconda edizione de La Settima Arte - Cinema e Industria. Un programma di eventi gratuiti e che si svolgeranno il 10 e l’11 ottobre a Rimini con l’obiettivo di lanciare un messaggio di coraggio e speranza sostenendo la cultura e l’industria cinematografica, fra i settori più colpiti dalla crisi causata dalla pandemia di Coronavirus. QUI tutte le info.



Dopo il debutto in anteprima assoluta alla 17esima edizione delle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia, “50 – Santarcangelo Festival”, il nuovo documentario della premiata coppia di autori bolognesi, Michele Mellara e Alessandro Rossi, arriva in Romagna: domenica 11 ottobre (ore 20.30) sarà al Cinema Fulgor di Rimini nell’ambito del festival La Settima Arte insieme ai suoi autori e ai Motus, Daniela Nicolò e Enrico Casagrande, direttori artistici di Santarcangelo Festival 2020/21. A seguire lunedì 19 ottobre, il film arriva a Riccione al Cinepalace per la rassegna Ciclo d’Autore. QUI tutte le info.



In occasione dell'uscita al cinema del film "Il Caso Pantani" diretto da Domenico Ciolfi e con protagonisti Marco Palvetti, Brenno Placido, Fabrizio Rongione e con Francesco Pannofino, al cinema il 12, 13, 14 ottobre, il Cinema Multiplex Le Befane di Rimini, organizza un'anteprima speciale alle ore 20:30 con il saluto in sala del regista Domenico Ciolfi, l'interprete e produttrice esecutiva Monica Camporesi e ospite Tonina Pantani. QUI tutte le info.



Torna per il quinto anno Mentre Vivevo, la rassegna di teatro e arti del contemporaneo a cura di quotidiana.com, con il sostegno del Comune di Poggio Torriana e in collaborazione con La Mulnela, ospitata dalla Sala Teatro del Centro Sociale di Poggio Torriana. Apre la rassegna domenica 11 ottobre (ore 17.30) lo spettacolo “Piccola Patria” della compagnia Capotrave con Simone Faloppa, Gabriele Paolocà, Gioia Salvatori diretti da Luca Ricci. QUI tutte le info.



CULTURA



La Società di studi storici per il Montefeltro presenta martedì 13 ottobre alle 17 al teatro parrocchiale di Novafeltria il volume "Galasso da Secchiano conte di Montefeltro", curato da Roberto Monacchi. I contenuti della ricerca erano già stati oggetto in una giornata di studio nell'ottobre 2018, sempre a Novafeltria, presso il Teatro Sociale, ora raccolti e sviluppati nel volume. Alla giornata, che verrà moderata da Alessandro Marchi, sarà presente Franco Cardini. QUI tutte le info.



Continuano gli appuntamenti di Un orto di libri. È il turno di Valentina Bardi che porta a Pennabilli "Ventiquattro", il suo romanzo di formazione ambientato in Romagna. La presentazione sarà domenica 11 ottobre alle ore 17:00 all’Orto dei frutti dimenticati, il luogo pensato da Tonino Guerra per ospitare le piante antiche. Come semi piantati e curati, gli incontri della rassegna mirano a valorizzare letteratura, cultura e poesia dando il giusto spazio ad autori e voci che vogliono esprimere le proprie proposte. QUI tutte le info.





SPORT E EVENTI ALL’APERTO



Domenica 11 ottobre ritorna la giornata nazionale del camminare in natura e il Garagolo trail team promuove una camminata-trekking lungo il fiume Conca per aderire all'iniziativa in scala locale. Autunno tra il foliage del bosco ripariale e i pampani ramati dei vitigni, alla scoperta dei vecchi mulini. QUI tutte le info.



Si terrà sabato 10 ottobre il primo Ecoraduno della Repubblica di San Marino, un’occasione di incontro per appassionati delle quattro ruote a tema green. Ideato dal San Marino green festival e sostenuto da Kia Ruggeri di Rimini, è dedicato a tutti i possessori di auto elettriche e auto ibride e aperto anche a coloro che desiderano approfondire il tema dell’elettrico. QUI tutte le info.







M.A.C.