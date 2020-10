Covid, la presidente del consiglio E-R Emma Petitti alla ministra Lamorgese: vietare cortei no-mask

Attualità

Rimini

| 16:00 - 08 Ottobre 2020

Un corteo "No mask".

La ministra dell'Interno Lamorgese vieti le manifestazioni dei negazionisti, contro l'uso delle mascherine. E' l'appello di Emma Pettitti, presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

"Non è retorica - dice - quando si dice che questo virus lo si sconfigge soltanto insieme. Mascherina, distanziamento, igiene, sono fondamentali. Che un gruppo di negazionisti decida di manifestare, a Roma oggi, e a Rimini prossimamente, contro delle mascherine, come se fossero delle museruole, e contro le misure di sicurezza richieste, è vergognoso. E soprattutto irrispettoso verso chi in questi mesi ha perso un proprio caro, parente, familiare, senza neppure potergli dare l'ultimo saluto al funerale. E' irrispettoso verso le persone più fragili, più esposte. E' irrispettoso per i lavoratori che hanno dovuto stringere i denti chiudendo le loro attività o altro ancora, anteponendo il bene del Paese e dei loro connazionali al resto. Per favore, non torniamo indietro. Lancio un appello affinché la Ministra Lamorgese neghi a questi signori dell'anti scienza di manifestare per sciocchezze, recando danni alla collettività intera"