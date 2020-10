Fiera di Rimini, Ieg registra oltre 18.000 presenze a congressi dopo la ripartenza

Attualità

Rimini

| 15:53 - 08 Ottobre 2020

Fiera di Rimini.

Supera le 30.000 presenze, nei primi nove mesi dell'anno, la divisione congressuale di Ieg-Italian Exhibition Group, realtà nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza. A spingere le cifre, le 18.600 presenze registrate nella ripartenza post-lockdown, cui vanno aggiunte 13.000 generate dalle strutture di Rimini e di Vicenza nei mesi di gennaio e febbraio.

Per i prossimi mesi, spiega una nota della stessa Ieg, saranno quasi una trentina - di cui venti al Palacongressi di Rimini - le manifestazioni e gli eventi in calendario, tra cui il 57/o Congresso nazionale Sir-Società Italiana di Reumatologia, in programma dal 25 al 28 novembre; il 28/o Congresso nazionale Sid-Società italiana di diabetologia dal 2 al 5 dicembre; la terza edizione del Convegno Erickson Didattiche 2020, rivolto alla scuola e in programma il 13 e 14 novembre e dal 19 al 21 novembre, dopo l'edizione ibrida e diffusa realizzata al Palacongressi riminese lo scorso giugno, il Web Marketing Festival con oltre 80 eventi di formazione, arte, cultura, business e networking.