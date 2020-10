Aggiornamento dati Epidemia da Covid-19 San Marino: 9 nuovi casi

Attualità

Repubblica San Marino

15:21 - 08 Ottobre 2020

Covid-19 dati San Marino 8 ottobre.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha comunicato l’aggiornamento dei dati dell’epidemia da Covid-19 nella Repubblica di San Marino.

I casi totali in Territorio sono 741 (+9), di cui: 17 positivi, 42 decessi e 682 (+2) guariti.

Rispetto all’ultimo aggiornamento del 30 settembre, si segnalano 9 nuovi casi di infezione al virus Sars CoV-2, e 2 persone guarite. Tra i nuovi casi di positività, 8 persone presentavano una lieve sintomatologia, ma tutti e 17 le persone positive si trovano in isolamento al proprio domicilio.

Le quarantene attive sono in totale 30.

Al 7 ottobre 2020 compreso, risultano eseguiti 22.243 test sierologici, mentre il laboratorio analisi dell’ISS ha eseguito ulteriori 140 tamponi molecolari portando il totale a 7.895.

Si rammentano le raccomandazioni ai cittadini di rispettare le raccomandazioni igienico sanitarie per contrastare la diffusione del virus e, in caso di febbre o sintomi respiratori, di non recarsi direttamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale, ma contattare prima il proprio medico curante o la guardia medica.