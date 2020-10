Giro d'Italia: Rimini si tinge di rosa per arrivo corsa il 14 ottobre, giorno del Patrono San Gaudenzo

Sport

Rimini

| 15:15 - 08 Ottobre 2020

Giro d'Italia a Rimini il 14 ottobre.

arà una Rimini in rosa quella che accoglierà i ciclisti del Giro d'Italia, il prossimo 14 ottobre. Punto d'arrivo dell'undicesima tappa della corsa - la Sant'Elpidio-Rimini - la città romagnola, proprio nel giorno in cui festeggia il proprio patrono San Gaudenzo - si tingerà del colore storico della manifestazione: dal porto che saluterà il Giro con una gigantesca scritta a terra 'Rimini, al ponte galleggiante parallelo al ponte di Tiberio con la scritta 'RiminiI❤Bike'', alla rotonda di Piazzale Fellini in cui campeggerà una grande bici, simbolo della gara. Sulla spiaggia, tra i bagni 23 e 26 e 57 e 59 gli ombrelloni comporranno la scritta Rimini mentre si accenderanno di rosa, già dal giorno prima della frazione marchigiano-romagnola, i monumenti cittadini da Castel Sismondo, alla fontana dei Quattro Cavalli.

L'arrivo della tappa, che vedrà una scalata del Monte San Bartolo, salendo da Pesaro, è fissato in Piazza Marvelli al termine di un rettilineo sul lungomare Murri. Qui sarà allestito il Quartiertappa, il villaggio che accompagna i campioni in gara stazionando all'arrivo del percorso. dove si terrà la celebre trasmissione televisiva 'Processo alla tappa'.