Fiere, verso la fusione tra Bologna e Rimini, obiettivo confermato in Regione

| 14:32 - 08 Ottobre 2020

Bologna fiere e IEG verso la fusione.

Confermata la volontà di perseguire l'obiettivo dell'aggregazione tra le Fiere di Bologna (Bologna Fiere) e Rimini (Ieg). Lo comunica oggi la Regione Emilia-Romagna come esito di un incontro tenutosi ieri in Regione tra il presidente Stefano Bonaccini, i presidenti di Bologna Fiere e Ieg, Gianpiero Calzolari e Lorenzo Cagnoni, i sindaci di Bologna e di Rimini, Virginio Merola e Andrea Gnassi e l'assessore regionale a Sviluppo e Lavoro, Vincenzo Colla.

La volontà di perseguire l'obiettivo è stata confermata, verificando tutte le condizioni necessarie e utili a tal fine. La Regione Emilia-Romagna, da parte propria, "si è impegnata a presentare un progetto di legge regionale a sostegno del sistema fieristico della regione. Infine, si è concordato di chiedere un incontro al Governo per ottenere un fondo a sostegno del sistema fieristico nazionale".