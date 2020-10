Riccione Winter, dalle piazze arriva al mare: la spiaggia è viva a Natale come a Ferragosto

Attualità

Riccione

| 14:19 - 08 Ottobre 2020



E' disponibile sul sito del Comune di Riccione il modulo per partecipare a Riccione Winter che, come già annunciato, nella volontà dell'amministrazione pubblica, recepisce e amplia le linee della manifestazione “Riccione Mare d’Inverno” che ha fatto della Perla Verde l'unica località balneare in Italia capace di offrire ai turisti il godimento della spiaggia, dei lettini e di tutte le attrezzature estive anche nel periodo invernale. Anche quest'anno l'amministrazione Comunale quindi per la stagione invernale 2020 - 2021, intende valorizzare e promuovere le spiagge dell’arenile comunale attraverso la realizzazione di eventi a carattere ludico-sportivo, culturali e di intrattenimento. Il canone demaniale per la parte ampliata non può essere esentato così come disposto dall’art. 16 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.



Le domande di adesione al progetto dovranno rientrare in una delle due tipologie di intervento previste: quella di "diversificazione" per l'installazione di strutture amovibili per la somministrazione e quella di "destagionalizzazione" per il mantenimento di quelle estive come i giochi per bambini. Tipologia A) per il periodo ottobre 2020 – aprile 2021 ricadente nella stagione balneare invernale 2020-2021 per iniziative che, per valenza architettonica, innovazione e attualità turistica rappresentano il marketing territoriale del programma annuale di diversificazione dell’offerta turistica. Le istanze della tipologia A dovranno essere successivamente integrate della documentazione riportata nell’allegato tecnico entro il termine di 10 giorni dal deposito / trasmissione al protocollo dell’istanza.

Le istanze della tipologia B saranno per gazebo senza somministrazione e giochi per bambini e camminamenti agli stessi connessi, a condizione che il richiedente si impegni formalmente nella proposta a rendere tali strutture, operative, fruibili in termini di sicurezza ed utilizzabilità e costantemente mantenute al loro posto, al fine di garantire un servizio per l'utenza turistica Invernale. Per le altre informazioni si rimanda al sito del comune di Riccione.





"Riccione anche d'inverno ha avuto un punto di forza in più con il progetto ideato dell'amministrazione Tosi del Mare d'Inverno - ha detto l'assessore al Demanio, Andrea Dionigi Palazzi -. Con Riccione Winter si amplia la platea dei partecipanti e si snelliscono le procedure per aderire senza limiti di tempo. Si lascia quindi ampia scelta all'operatore demaniale, sempre nel rispetto delle regole di legge e dell'emergenza sanitaria, di rendere fruibile ed accessibile la spiaggia anche nel periodo invernale".