Bellaria, a zig zag in bici, fermato, rifiuta l’etilometro: denunciato 30enne

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:03 - 08 Ottobre 2020

Sono intervenuti i vigili di Bellaria.

Sono stati alcuni cittadini bellariesi che hanno allertato la Polizia municipale per rintracciare una persona che, a quanto riferito, si trovava alla guida di una bicicletta in probabile stato di ebbrezza al punto di mettere in pericolo l’incolumità propria e del prossimo. E’ accaduto qualche giorno fa, gli agenti hanno individuato l’uomo, mentre, a bordo della due ruote, “zigzagava” pericolosamente su una strada cittadina, invadendo la corsia di opposta e obbligando gli automobilisti a manovre inusuali per evitarlo. L’uomo, uno straniero di trent’anni, è stato così fermato e, evidentemente in stato di ebbrezza, è stato condotto al comando per essere identificato e sottoposto ai previsti accertamenti con etilometro: accertamenti che l’uomo ha rifiutato, motivo per cui è stato denunciato e la bicicletta sequestrata.