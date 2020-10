Gareggiano con monopattini occupando anche la corsia di sorpasso. Multati

Cronaca

13:02 - 08 Ottobre 2020

Non si erano accorti che alle spalle avevano la pattuglia in borghese della Polizia Locale e continuavano a gareggiare far di loro, occupando anche la corsia di sorpasso della via Carlo Alberto dalla Chiesa. Avevano entrambi un passeggero dietro i due quattordicenni riminesi mentre spingevano appaiati - al massimo della velocità - le tavole elettriche noleggiate, quando si sono visti raggiungere dalla pattuglia che gli ha intimato l’alt, mostrando la paletta dal finestrino.

I 4 minorenni, che martedì pomeriggio avevano noleggiato 2 monopattini, usando l’account di uno dei genitori, erano stati segnalati anche da altri automobilisti che quel pomeriggio avevano evidenziando agli agenti la guida spericolata degli adolescenti.

Sono state 4 le violazioni al Codice della Strada che la pattuglia - impegnata nel controllo del territorio in abiti civili - ha elevato: 2 per velocità non commisurata alle condizioni della strada e 2 per trasporto del passeggero. Tutte contestate direttamente ai genitori che, avvisati dalla centrale, sono giunti immediatamente sul posto e - arrabbiati con i propri figli - hanno disattivato i monopattini, rimettendoli nella disponibilità del noleggio.