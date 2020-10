Maratonina del Vino Città di San Clemente, si corre con partenze ogni 20 secondi

Sport

San Clemente

| 12:45 - 08 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

L’11^ edizione della Maratonina del Vino “Città di San Clemente” diventerà una Special Edition. La tradizionale mezza maratona di 21 km 097 metri farà spazio ad una cronometro di 10.000 metri in programma domenica 18 ottobre. La Special Edition sarà un Diecimilametri del Vino che si svolgerà su un percorso nuovo pianeggiante immerso nella natura della Valconca. La partecipazione è limitata ai primi 200 atleti e dalla griglia di partenza i runners scatteranno uno ogni 20” mantenendo il distanziamento previsto dai protocolli anti Covid. Le iscrizioni si ricevono solo on line per limitare i contatti e si chiuderanno tassativamente giovedì 15 ottobre. Agli atleti accreditati, all’ingresso del Centro Sportivo Ernesto Colletta, sarà misurata la temperatura con i Termoscanner inoltre dovranno consegnare l'autodichiarazione Covid. La stessa cosa per lo Staff organizzativo e per le personalità. La Start list, sarà stilata in base i tempi d’accredito, sarà pubblicata sul sito www.goldenclubrimini.it con gli orari di partenza e gli orari d’accesso all’area di riscaldamento.



La Maratonina del Vino “Special Edition”, organizzata dall’A.S.D. Golden Club Rimini International, gode del Patrocinio del Comune di San Clemente e dell’Aido ha l’omologazione della Uisp e si svolge in collaborazione l’ASD Calcio a 5 e 8, l’ASD La Playa de Santander e l’A.S.D. Sporting Center di San Clemente.



Tra i pre iscritti in campo maschile compaiono i nomi di Marco Oppioli che difende i colori della compagine organizzatrice, il sammarinese Michele Agostini, il veneto Nicola Buffa e Carmine Belmonte. Nell gentil sesso le favorite sono la riminese Arianna Landi e la cesenate Elisabetta Paolini. Nel pacco gara i concorrenti troveranno una bottiglia di Buon vino ed un marsupio molto utile per i runners. Il programma ed il regolamento integrale della Maratonina del Vino “Special Edition” per iscriversi e come partecipare sono on line su www.goldenclubrimini.it.