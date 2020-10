Calcio D, Rimini: parte la campagna abbonamenti. Per il 18 chiesta la deroga a 2000 spettatori

Sport

Rimini

| 13:23 - 08 Ottobre 2020

Da sinistra il segretario Marco Mercurti e il direttore generale Marco Ghetti.

Nonostante il momento di incertezza sull'apertura al pubblico degli stadi (e la disparità di situazioni tra una regione e l’altra e tra una società e l’altra. il Forlì è stato multato nel recupero di mercoledì perchè avrebbe dovuto giocare a porte chiuse), il Rimini Calcio vara la campagna abbonamenti sull'onda di un buon numero di richieste – spiega il direttore generale Marco Ghetti - da parte dei propri appassionati. La formula adottata è quella del socio sostenitore, vale a dire che lo sottoscrive sa che si dovrà fare i conti con le norme sanitarie. I prezzi sono sulla falsariga dello scorso anno che non dipendono né dal club né dai tifosi. I primi tre giorni saranno in prelazione ai vecchi abbonati ma per il distanziamento il posto della scorsa stagone non potrà essere assicurato.

La società conta per la partita casalinga di domenica 18 di avere la possibilità di avere in deroga il Neri aperto al pubblico per duemila persone rispetto alle mille previste dalla norma dietro presentazione di un piano dettagliato vista la capienza dello stadio che assicura il giusto distanziamento: 500 per lato (ospiti, distinti, curva e centrale)

Per il derby contro il Forlì vista la norma in essere il club non ha chiesto deroghe. A Lentigione, intanto, si giocherà a porte chiuse.

“Come società siamo in grado di dare tutti i protocolli di sicurezza: abbiamo il responsabile di sicurezza Covid, tutto quello che c’era da fare sarà fatto. Nei seggiolini verrà posizionato il punto esatto in cui ci si potrà sedere” chiarisce Ghetti.



I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI



CENTRALISSIMA sostenitore 320 (270 ridotto)

Sostenitore vecchio abbonato: 280 (230)



CENTRALE sostenitore: 270

sostenitore veccho abbonato: 230 (180)



LATERALE sostenitore: 180

Sostenitore vecchio abonato: 150 (100)



DISTINTI sostenitore: 200 (150)

Sostenitore vecchio abbonato: 180 (130)



CURVA Sostenitore: 100

Curva sostenitore vecchio abbonato: 80



RIDOTTI: Donne, over 65, invalidi, Ragazzi 14-18 anni

Ragazzi fino a 13 anni: 10 euro (laterale, rurva, centrale e centralisima ridotto)



BAMBINI fino a 13 anni. Ingresso libero senza biglietto



DISABILI al 100%: 10 euro.