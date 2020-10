Il Misano classic weekend porta la storia della moto in pista. Paddock chiuso ma spettatori ammessi

Attualità

Misano Adriatico

| 11:11 - 08 Ottobre 2020

L’evento che negli ultimi anni ha segnato la chiusura della stagione sportiva al Misano World Circuit torna questo fine settimana alla presenza del pubblico sulle tribune del circuito intitolato a “Marco Simoncelli” dopo la prova superata brillantemente in occasione del doppio Gran Premio di MotoGP. Il Misano Classic Weekend 2020, appuntamento molto atteso dagli appassionati delle ‘moto vintage’, introdurrà i due eventi di novembre: le Finali Mondiali Ferrari e il Grand Prix Truck. Misano Classic Weekend esprime pienamente il dna della Motor Valley, con la sua tradizione di case costruttrici, collezionisti e team, e fortemente radicato nella Riders’ Land.



In attesa di poter riaprire le porte del paddock e agli eventi che esaltano passione, storia, cultura dei motori, velocità e meccanica, il Misano Classic Weekend 2020 sarà unicamente racing. In pista andrà in scena il 5° Meeting FMI 2020, ultima prova della stagione organizzata dal Comitato Epoca della Federazione Motociclistica Italiana. Venti le classi in gara e 354 i piloti iscritti, che rappresentano ancora una volta il record stagionale per questa serie di gare. Tra queste il Campionato Italiano 2T Italian GP, che schiera moto 125 e 250 con motore 2 tempi costruite dopo il 1/1/1999, capaci di fare rivivere in pista duelli che hanno entusiasmato nel tempo migliaia di spettatori. Gara finale anche per il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance. Record di presenze a MWC con 27 motociclette al via (Moto Guzzi V7 tutte uguali per caratteristiche e prestazioni), ognuna condotta da due piloti che si devono alternare alla guida ogni 15 minuti in una gara continuata di 90 minuti in totale, dopo la spettacolare partenza con la formula Le Mans: moto schierate sul traguardo lungo un bordo della pista con i piloti in piedi sul bordo opposto, pronti a scattare verso di loro al via del Direttore di Gara. Si disputerà la prova unica per due campionati importanti: il Campionato Europeo Endurance e il Campionato Italiano Vintage Endurance, che sabato pomeriggio vedranno impegnati 80 piloti, alla guida di 30 motociclette in pista, in una gara continuata di 4 ore dove la lotta per la vittoria sarà apertissima. Un programma serratissimo che si aprirà venerdì 9 ottobre alle 17.00 con le prove ufficiali; proseguirà sabato, con il clou nel pomeriggio della gara Endurance; infine domenica terminerà con una giornata intensissima dalle 8:30 alle 19:00 tra prove ufficiali e gare.



“Il successo organizzativo della MotoGP – il commento di Andrea Albani, managing director di MWC – ha ulteriormente confermato la nostra struttura fra quelle capaci di affrontare certe sfide. Efficienza e credibilità sono requisiti fondamentali per far parte dell’elite mondiale degli impianti per il motorsport, tanto più in questo frangente così particolare. Nel weekend organizzeremo l’unica tappa dell’Europeo Endurance e intorno tante gare con piloti e moto che daranno lustro ad un evento a cui siamo molto affezionati. Dovremo mantenere alta l’attenzione perché vogliamo ridare al Classic quei contenuti che ne hanno fatto appuntamento irrinunciabile”.



Lo scorso anno furono oltre 10.000 gli appassionati che parteciparono alla grande reunion per moto e piloti che hanno scritto la storia del motociclismo. Numeri che l’attuale scenario, ridisegnato dalle norme anti Covid, non può ovviamente consentire. La presenza del pubblico nel paddock, dove tradizionalmente si respira aria dei circuiti d’altri tempi con espositori di componentistica e moto da collezione, non sarà consentita. Gli spettatori saranno però ammessi in tribuna secondo le modalità già sperimentate con successo a settembre con la MotoGP.



Info sul costo e modalità di acquisto dei biglietti al link.