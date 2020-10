Prevenzione in caso di terremoti, torna in piazza la mobilitazione di Io Non Rischio La protezione civile dell'Unione Valconca

Eventi Gemmano | 11:00 - 08 Ottobre 2020 La presentazione della settimana di protezione civile dello scorso anno a Rimini. Domenica 11 ottobre torna "Io non rischio", la campagna nazionale promossa dal dipartimento nazionale di protezione civile con il suo volontariato, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sui rischi da terremoto, maremoto e alluvione. Giunta alla sua deci La campagna “Io Non Rischio” , giunta alla sua decima edizione, si svolgerà quest'anno con una importante novità a causa dell’emergenza Covid-19: le piazze da fisiche diventeranno digitali. Così i volontari della Pc dell'Unione Valconca invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti nella piazza digitale dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 con un programma ricco di iniziative. Basterà collegarsi alla pagina Facebook dell'unione e seguire gli incontri in streaming.