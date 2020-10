Muore a 54 anni Stefano Speedy Alessandri, chitarrista degli Apple Pie

Attualità

Rimini

| 09:26 - 08 Ottobre 2020

Stefano Speedy Alessandri.



Mondo della musica romagnola in lutto. È morto martedì Stefano Speedy Alessandri, 54 anni, storico chitarrista degli Apple Pie. Speedy è stato stroncato da un cancro alla gola, proprio come uno dei suo idoli musicali, il chitarrista Eddie Van Halen morto nello stesso giorno. "Tu rimarrai per sempre con noi come il settimo Blackice. It's a long way to the top if you wanna rock n roll - Scrive la band su facebook - Buon viaggio roccia!".



Alessandri, originario di Cesena, negli ultimi anni viveva a Rimini anche per stare più vicino al gruppo col quale suonava ora, i Black Ice, coverband degli Ac/Dc. I funerali si svolgeranno venerdì alle ore 15 nella chiesa di Sant'Egidio a Cesena, poi l’ultimo saluto al crematorio di Rimini.