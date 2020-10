Basket D, Tigers pronti alla sfida del campionato: tra 15 giorni l'esordio col Russi

Sport

Verucchio

| 09:25 - 08 Ottobre 2020

Il coach dei Tigers Valerio Rustignoli.

L’esordio è all’orizzonte. 25 ottobre in casa contro Russi, subito uno scontro al vertice, forse anticipato al 23. L’inizio del campionato di basket serie D si avvicina a grandi falcate, insomma.Come ci arrivano all’appuntamento i Rose&Crown Villanova?

Coach Valerio Rustignoli non ha dubbi: “Il lavoro svolto in palestra è fin qui molto positivo. – assicura il timoniere biancoverde – Peccato solo che per vari motivi, dal 31 agosto ci siamo allenati tutti assieme solo una volta. Lo spirito di gruppo si sta cementando, stiamo imparando a conoscerci: i giocatori nuovi si inseriscono e i giovani imparano ciò che gli viene richiesto per questa stagione, nella quale tutti siamo chiamati ad una ulteriore crescita”.

La squadra si è rinforzata, inutile nascondersi dietro un dito. E Rustignoli lo sa. “Il girone è tosto, molto romagnolo con sole trasferte nel bolognese. Due squadre si presentano al via con molte ambizioni: Riccione e Omega basket. Appena dietro vedo Russi e Castiglione Murri, l’una all’opposto dell’altra per percorso e costruzione. Altri team sono giovani e possono riservare più di una sorpresa”.

Che ruolo possono recitare i Tigers? “Il primo obiettivo è: divertirci. Trasformare cioè le potenzialità che indubbiamente le squadra possiede, in qualcosa di cui andare fieri in campo. Questo sarà un campionato strano, condito da tante variabili: eventuali positività, rinvii, chiusure, non sappiamo cosa esattamente ci aspetterà, noi dobbiamo farci trovare pronti. Una squadra che corre, diverte e fa divertire. Un team sfrontato, giovane e perfino irriverente, una squadra fresca. Per mostrare queste qualità va’ sviluppata voglia e capacità di collaborazione: un passaggio, un aiuto, un blocco, un taglio, piccoli gesti che fanno la differenza”.