Riccione: studentessa travolta da pirata della strada, telecamere al setaccio

Cronaca

Riccione

| 08:52 - 08 Ottobre 2020

Foto di repertorio.



Investe una ragazza in scooter e scappa: la polizia locale è sulle tracce di un Suv. L'incidente accaduto nel tardo pomeriggio di martedì verso le 19 nella zona di viale Tasso a Riccione. Come riporta la stampa locale, una studentessa 16enne stava viaggiando sul suo motorino quando è stata colpita da un’auto in corsa. Dopo l'impatto l'automobilista non si è fermato e ha fatto perdere le proprie tracce. La ragazza è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e poi trasportata all'ospedale Ceccarini, visto che ha ripotato la frattura scomposta di tibia e perone più la rottura del malleolo, con problemi anche ai legamneti. Gli agenti della municipale stanno visionando le immagini delle telecamere presenti in zona per riuscire a rintracciare il responsabile.