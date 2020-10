Tamponi in una scuola superiore di Rimini, altri 9 positivi: in isolamento una classe

Attualità

Rimini

| 08:14 - 08 Ottobre 2020

L'ingresso a scuola dei bambini di una scuola elementare in provincia di Rimini.



L'Ausl Romagna aggiorna con un breve comunicato sull'andamento del contagio nelle scuole: a seguito della individuazione di alcune positività in un istituto di scuola superiore della provincia di Rimini sono stati effettuati tamponi a tutti i ragazzi e al personale scolastico, dai quali sono emersi altri 8 casi, 7 riferiti a studenti e uno a un insegnante. L'istituto, nel quale l'igiene pubblica di Rimini aveva già effettuato i sopralluoghi del caso dopo le prime positività, presenta un sostanziale rispetto dei protocolli mirati alla prevenzione della diffusione della Covid-19. Di conseguenza è stato disposto l'isolamento soltanto per un'altra classe, ma non per l'intero istituto.