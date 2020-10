Nuovo Dpcm: mascherine sempre obbligatorie, poche le eccezioni

Attualità

| 07:48 - 08 Ottobre 2020

Mascherine sempre obbligatorie anche all'aperto.

Mascherine sempre obbligatorie, al chiuso come anche all'aperto. Sono davvero poche le eccezioni all'uso della mascherina previste dal nuovo Dpcm firmato ieri dal presidente Conte ed entrato in vigore a partire da oggi. La scelta deriva dall'incremento, preoccupante ma ancora contenuto, dei nuovi casi giornalieri di persone infette da Sars-Cov-2, quindi per cercare di contenere al massimo il diffondersi del virus e della patologia a esso connessa.

Per miglior chiarezza elenchiamo allora i casi in cui la mascherina non è obbligatoria: in presenza di persone conviventi (i congiunti della fase due sono cosa diversa e vanno trattati come fossero degli estranei, quindi tenendo indosso la mascherina anche al chiuso), per i bambini che hanno meno di 6 anni e per le persone con disabilità e patologie incompatibili con il ricorso alla mascherina (com'è stato finora). Per chi non rispetta l'obbligo sono previste sanzioni fino a mille euro.

Il decreto dà infine la possibilità alle Regioni di inasprire queste condizioni, ma non di allentarle: lo si potrà fare solo d'accordo con il ministero della Salute.