Calcio D, Cattolica-Aglianese 1-2. Lilli: 'Bene l'atteggiamento, prestazione ok. Ma serve più attenzione'

| 18:48 - 07 Ottobre 2020

Simone Lilli.

Seconda sconfitta di fila per il Cattolica SGM di fronte alla Aglianese, alla sua prima uscita in campionato. Al Calbi, chiuso al pubblico, è finita 1-2. Un ko che brucia sulla pelle dei giallorossi, che da un lato hanno pagato le sviste dell’arbitro Bianchi di Prato – una donna – e dall’altra alcune ingenuità e la minore esperienza di fronte alla formazione toscana, che pur non brillando, ha fatto vedere di avere qualità tecniche e fisiche superiori.

Rivedendo alla moviola gli episodi dei gol, il rigore dello 0-2 è stato concesso in maniera generosa quando l’intervento del difensore giallorosso su Brega è stato sulla palla e sul 1-2 è stato fischiato un fallo sul portiere Ansaldi che invece ha perso palla da solo prima che Larosa respingesse in rete. La Marignanese da parte sua deve battersi il petto per il primo gol subito a fil di sirena nel primo tempo da Kouko, lasciato completamente libero a due passi dalla porta di saltare di testa e per il rigore sbagliato da Manuzzi (parato).

Il Cattolica può consolarsi solo col bel gol di Nicola Zanni, il 2002 cresciuto nel settore giovanile del Santarcangelo e proveniente dal Bellaria. “Credo che avremmo anche oggi come domenica scorsa meritato di più – sottolinea – abbiamo pagato episodi negativi. La rete dello 0-1, a fil di sirena, è stata una mazzata ma anche sullo 0-2 non ci siamo afflitti e abbiamo avuto una bella reazione e per poco stavamo per compiere la grande rimonta. Dobbiamo trarre lezione da queste due partite”.

CURIOSITA’ Tra i pochi spettatori in tribuna anche l’ex presidente del Rimini Giorgio Grassi. E’ stato visto dialogare per un buon quarto d’ora con Massimo Nicastro, il patron del Cattolica, che lo scorso anno per un periodo ha affiancato Grassi. In tribuna anche il sindaco di Cattolica Mariano Gennari e il ds della Reggina Massimo Taibi.

Stefano Ferri